На Лубенщині сталась ДТП: постраждав 25-річний пішохід

Сьогодні, 12:14 Переглядів: 339

Вчора, 27 березня, близько 20.50, у селі Засулля Лубенської тергромади, на вулиці Харківській сталась ДТП. Про це повідомили в Лубенському райвідділі поліції.

За попередньою версією слідства, легковик Renault Duster, яким керував 29-річний чоловік, наїхав на 25-річного пішохода. Внаслідок ДТП пішохід отримав травми, його госпіталізували.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.