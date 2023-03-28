На Полтавщині судитимуть «чорних лісорубів»

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 493 Коментарів: 1

На Полтавщині поліція разом з прокуратурою завершили досудове розслідування щодо організованої групи з порубки дерев. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Досудове розслідування встановило, що 53-річний, 20-річний та 16-річний місцеві чоловіки незаконно вирубали дуб, ясень, білу акацію та клен у захисних лісових насадженнях на межі сіл Мале Ладижине та Старицьківка, Коломацької тергромади Полтавської області. Такі дії спричинили тяжкі наслідки. За попередніми оцінками фахівців, правопорушники заподіяли державі збитки на 900 тисяч гривень.

Наразі слідчі обласного управління поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, завершили досудове розслідування, яке здійснювалося за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 та ч.2 ст.246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт стосовно правопорушників скерували до суду. У разі визнання вини судом чоловікам загрожує від трьох до п’яти років обмеження волі або позбавленням волі на той самий строк.