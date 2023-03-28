Долар і євро подешевшали: де в Кременчуці 28 березня вигідніше обмінювати валюту

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 440

У вівторок Національний банк України підвищив офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем на 8 копійок. Офіційний курс злотого також підвищився — на 3 копійки. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Попри дії НБУ готівковий долар США та євро у Кременчуці сьогодні подешевшали.

У відділеннях банків долар США купують по 37,65 — 38,00 грн, а продають по 38,15 — 38,70 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США знизився на 30 копійок (вчора підвищився на 15 коп.), а мінімальний курс продажу знизився на 20 копійок (вчора зріс на 10 коп.). Найвигідніше здавати долар сьогодні можна в Ідея Банку та Укрексімбанку, де за нього дають найбільше (38,00 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (38,15 грн за $1). Зауважимо, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявив Ідея Банк (38,70 грн за $1). Втім, долар є у вільному продажу в інших банках Кременчука по значно нижчому курсу. Зокрема, Полтава-Банк продає долар по 38,40 грн.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 39,75 — 40,75 грн. Продають євро по 41,00 — 42,30 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро знизився на 15 копійок, а мінімальний курс продажу знизився на 10 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати у Кристал банку, де найвищий курс (40,75 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Приватбанк (41,00 грн). Найдорожче євро продають у Метабанку (42,30 грн). Втім, євро у вільному продажу є в інших банках по нижчому курсу. Зокрема, у Полтава-Банку його продають по курсу 41,05 грн (учора продавали по 41,35 грн).

Польський злотий у касах банків Кременчука можна здати по курсу 8,00 — 8,60 грн. А продають злотий по 8,75 — 9,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого підвищився на 10 копійок, а мінімальний курс продажу знизився на 5 копійок.

Найвигідніше злотий можна здати в Укрексімбанку (8,60 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,75 грн) і злотий є у вільному продажу. Найвищий курс продажу заявив Укргазбанк, Укрексімбанк та Райффайзен Банк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів Кременчука станом на 11.00

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з 21 липня 2022 року). Євро у порівнянні з вчорашнім днем подорожчав на 8 копійок (учора подешевшав на 54 коп.), а злотий подорожчав на 3 копійки (учора подешевшав на 11 коп.).

Курс валют НБУ на 28 .0 3 .2023 року: