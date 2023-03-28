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З 1 квітня на Полтавщині стартує весняно-літня заборона на вилов риби

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 495

 

Нерест риби – це особливий та вкрай важливий період в житті водних мешканців

З 1 квітня починається весняно-літній період нересту, тому встановлюється заборона на вилов риби. Тож Полтавський рибоохоронний патруль видав відповідний наказ.

Нерест риби – це особливий та вкрай важливий період в житті водних мешканців. Це період розмноження риби. Тому для створення сприятливих умов нересту водних біоресурсів щороку встановлюється весняно-літня заборона вилову риби.

Терміни заборони для любительського і спортивного рибальства:

  • на Кременчуцькому водосховищі – з 1 квітня по 9 червня;
  • на Кам’янському водосховищі – з 1 квітня по 9 червня;
  • в корінних водах річок – з 1 квітня по 20 травня;
  • у придаткових водах – з 1 квітня по 30 червня.

При встановленні термінів заборони Полтавський рибоохоронний патруль врахував рекомендації Інституту рибного господарства НААН України. У період нересту заборонено ловити рибу на нерестовищах, в тому числі з берега (перелік нерестовищ міститься в додатку до наказу).

Перелік меж нерестовищ у районі Полтавського рибоохоронного патруля на Кременчуцькому, Кам’янському водосховищах та річках, на яких любительський лов риби в період нересту заборонений, ТУТ.
Під час нересту одній людині дозволений вилов за добу 3 кг + 1 шт.* (*особина будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах видів водних біоресурсів) риби гачковими знаряддями з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега на ділянках, на яких дозволене любительське рибальство на період весняно-літньої заборони.

Полтавський патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо ви помітили порушення правил рибальства або порядку придбання чи збуту водних біоресурсів, можете повідомляти на «гарячу лінію» за номером: (096) 907 5008.

Нагадаємо, в Україні хочуть ввести рибальські квитки, щоб любителі могли ловити рибу понад безоплатну норму. Тож Держрибагентство запустило опитування, що українці думають про цей квиток.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: rivnenews.com.ua
Теги: заборона на вилов нерест риба полтавський рибоохоронний патруль
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