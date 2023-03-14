В Україні хочуть ввести рибальські квитки, щоб любителі могли ловити рибу понад безоплатну норму

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 459

За вилов понад норму потрібно буде платити

В Україні планують ввести рибальські квитки для рибалок-любителів, щоб вони могли виловлювати рибу понад добову безоплатну норму. Про це інформує Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня розповів про зміни у рибній галузі:

- Перший вагомий крок було зроблено наприкінці 2022 року прийняттям нових Правил любительського і спортивного рибальства, які не оновлювались понад 20 років. Наступним етапом заплановано введення рибальського квитка, який не тільки розширить права мільйонів рибалок-любителів, а й створить додаткові умови для розвитку усієї галузі.

Концепцію рибальського квитка, яка пропонується, наступна:

діятиме на водоймах, на яких визначать ліміти допустимого вилову водних біоресурсів для любительського рибальства, які встановлюватимуться на підставі науково-біологічних обґрунтувань;

ці ліміти розподілятимуться на рибальські квитки через Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства та продаватимуться рибалкам-любителям.

Для придбання квитка рибалці-любителю необхідно буде зареєструватися і створити електронний кабінет в Єдиній державній електронній системі управління галуззю рибного господарства та вказати основні дані про себе. Перед отриманням рибальського квитка рибалка має ознайомитись з Правилами любительського і спортивного рибальства.

Добова безкоштовна норма вилову для кожного громадянина залишається у розмірі 3 кг водних біоресурсів + одна особина.

Щоб придбати рибальський квиток та його оплати, в електронному кабінеті слід обрати: водний об’єкт або його частину, територіальну громаду, в районі якої планується використати рибальський квиток, водні біоресурси, які планується виловити, календарний день запланованої риболовлі.

Після цього електронна система генерує вартість рибальського квитка, яку рибалка-любитель може оплати будь-яким із запропонованих способів. Після оплати електронна система генерує рибальський квиток з присвоєнням персоналізованого QR-коду, який активується через годину після сплати.

Рибальський квиток діятиме в обраний рибалкою-любителем календарний день або дні. Його можна буде придбати на будь-який день в межах 10 днів або на будь-яку кількість днів, але не на більше, ніж 10, з дня, що настав.

Орієнтовна добова норма рибальського квитка, тобто понад безкоштовну добову норму вилову: 1 екз. сома, 3 екз. білизни, судака, щуки, 5 кг іншої риби.

Кошти, сплачені рибалками за квиток, витрачатимуться першочергово на відновлення природних популяцій водних біоресурсів шляхом зариблення тих водойм, у яких проводили любительський лов.

Також нововведення передбачає звітування самим рибалкою за результатами риболовлі.

Т.в.о. голови Держрибагентства Ігор Клименок наголосив:

- Планується, що мобільний додаток, за допомогою якого буде здійснюватися платне рибальство, працюватиме за принципом «Дії». Запрошуємо всіх зацікавлених стейкхолдерів приєднуватися до подальшого професійного google-опитування, яке найближчим часом буде розміщено на інформаційних ресурсах Держрибагентства з метою напрацювання узгодженої редакції вищезазначених нововведень.