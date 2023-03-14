Як кременчужанам оформити пенсію за кордоном

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 177

Українці, які – через війну або з інших причин – виїхали за кордон та набули там пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно, за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Для цього потрібно зайти на вебпортал і вибрати вкладку «Заява про призначення пенсії», ознайомитись з інформацією, яка з’явиться на екрані, і потім перейти за посиланням «Вхід».

Увійти до особистого кабінету можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Якщо ви його не маєте, – отримати КЕП можна безплатно й онлайн, виконавши декілька нескладних кроків:

Крок 1 – у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії». Дайте згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання Вашої заяви. Натисніть «Продовжити» та оберіть вид пенсії, наприклад – «Пенсія за віком».

Крок 2 – дайте відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних (поставте позначку).

Крок 3 – прикріпіть скан-копії необхідних документів, підготовлених згідно з вимогами щодо сканованих копій документів за наведеним перед формуванням заяви переліком.

Після цих етапів на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби форму заяви можна відредагувати.

Для завершення всіх операцій, заява підписується за допомогою КЕП та відправляється до ПФУ натисканням кнопки «Підписати та відправити до ПФУ».

За результатами опрацювання заяви ви отримаєте інформацію про стан обробки та відповідне рішення.

Раніше ми писали, хто має право вийти на пенсію до досягнення пенсійного віку.