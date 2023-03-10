Хто має право вийти на пенсію до досягнення пенсійного віку: перелік категорій

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 164

Пенсії до досягнення 60 років на пільгових умовах призначаються безстроково

Деякі категорії українців можуть вийти на пенсію до досягнення офіційно встановленого пенсійного віку. У Пенсійному фонді України нагадали, хто саме може раніше отримувати пенсійні виплати.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на призначення пенсії за віком мають громадяни після досягнення 60, 63 або 65 років. Вік виходу на пенсію визначає набутий особою страховий стаж.

У 2023 році для отримання пенсії після досягнення 60 років необхідно мати не менше 30 років страхового стажу, після досягнення 63 років – не менше 20 років, 65 – не менше 15.

Але є й окремі категорії, яким можуть призначатись пенсії за віком до досягнення віку 60 років:

- на пільгових умовах – особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, на інших роботах зі шкідливими й важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва;

- дострокові – особам, які мають особливий статус, зокрема:

учасникам бойових дій;

особам з інвалідністю внаслідок війни;

членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

багатодітним матерям та матерям дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей;

громадянам, яким на час звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників або за станом здоров’я залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку.

- зі зменшенням пенсійного віку – учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Пенсії до досягнення 60 років призначаються на термін безстроково, їх розмір обчислюється згідно зі статтями 27, 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» – залежно від тривалості набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

Нагадаємо, в Україні 1 березня відбулася індексація пенсій. Для 10,5 млн пенсіонерів збільшиться розмір виплат на 19,7%, але максимальна сума підвищення не перевищує 1500 грн.