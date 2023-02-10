Як нараховується пенсія для учасників бойових дій та в якому віці вони можуть виходити на пенсію

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 246

Порядок призначення та нарахування пенсії учасникам бойових дій (УБД) залежить від багатьох факторів. Насамперед від того, хто претендує на пенсію – військовослужбовець чи правоохоронець, який прослужив все життя в ЗСУ чи інших військових (правоохоронних) формуваннях, чи цивільна людина, яка отримала статус учасника бойових дій під час короткострокового перебування на військовій службі. Адже статус учасника бойових дій може отримати як кадровий військовий, який проходить службу за контрактом, так і призваний за мобілізацією чи доброволець.

— Від цього залежить порядок виходу на пенсію, вік виходу, та розрахунок пенсії. Адже більшість учасників бойових дій отримують пенсійні виплати за двома різними законами, — зазначила адвокат з Кременчука Жанна Лисенко.

Вона пояснила, що пенсія кадровим військовослужбовцям, так звана «військова пенсія» призначається за спеціальним Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». І залежить вона від вислуги років та розміру грошового забезпечення військовослужбовця, яке складається із посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу та щомісячних додаткових видів (надбавок, доплат, підвищень та премій).

Що ж до пенсії іншим учасникам бойових дій, які отримали цей статус під час короткострокового перебування в ЗСУ чи інших військових (правоохоронних) формуваннях, то їхня пенсія обчислюється на загальних підставах, залежно від наявного страхового стажу та рівня зарплати за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Відповідно відрізняється вік та умови виходу на пенсію для цих двох категорій УБД.

В якому віці учасники бойових дій можуть виходити на пенсію

Кадровий військовий має право вийти на пенсію при наявності не менше 25 (20) календарних років військової вислуги незалежно від віку.

— А учасник бойових дій, який не є кадровим військовим, може вийти на пенсію на 5 років раніше, ніж це передбачено законодавством для цивільних осіб, якщо він на цей момент має необхідний для призначення пенсії страховий стаж. А саме: чоловіки — у 55 років, а жінки — у 50. При цьому чоловікам необхідно мати не менше 25 років страхового стажу, а жінкам – 20 років. У цьому випадку вислуга років військової служби прирівнюється до страхового стажу, — зазначила Жанна Лисенко.

Відповідне право на зниження пенсійного віку мають і члени родин військових, які загинули під час бойових дій.

До родини військових належать дружина (чоловік), якщо вони не взяли повторний шлюб, та батьки загиблого, яким надано статус сім’ї загиблого захисника/захисниці України.

Особливості оформлення пенсії за вислугу років з врахуванням статусу УБД

Військову пенсію за вислугу років з врахуванням статусу УБД оформлюють кадрові органи тієї силової структури, до якої належить військовослужбовець, та ТЦК та СП (ред. — колишні військкомати). Зібрані документи на призначення пенсії вони передають до обласних управлінь Пенсійного фонду України.

Якщо пенсіонер отримав статус УБД після виходу на пенсію, то він має самостійно звернутися до органів Пенсійного фонду для призначення відповідних надбавок до пенсії (особисто або скориставшись порталом електронних послуг Пенсійного фонду).

Пенсія військовим за вислугу років призначається:

незалежно від віку — за наявності 25 років військової вислуги (льотчикам — 20 років);

в 45 років — якщо на день звільнення військовий має не менше 25 років загального стажу, з яких не менше 12,5 років календарної вислуги.

Обчислення стажу та розміру пенсії за вислугу років військовим

Варто зазначити, що окремі види військової служби можуть зараховуватися до вислуги років у полуторному, подвійному і навіть потрійному розмірі. Наприклад, у потрійному розмірі зараховуються періоди участі в бойових діях, в тому числі час безпосередньої участі в АТО/ООС. Військова служба може бути зарахована і в загальний стаж, якщо йдеться про призначення звичайної пенсії за віком.

Базовий розмір військової пенсії за вислугу років становить 50-55% від суми грошового забезпечення військовослужбовця. За кожен рік вислуги понад 20 років пенсія додатково збільшується ще на 1 чи 3%, залежно від пункту, за яким вона призначена. Максимальний розмір пенсії не може перевищувати 70% від суми грошового забезпечення.

Також загальний розмір пенсії не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що наразі становить 2 093 грн. Водночас діє постанова Кабінету Міністрів від 14 липня 2021 року №713, відповідно до якої загальний розмір пенсії, призначений за згаданим Законом, не може бути менше ніж 3 854 грн.

Які надбавки до пенсії отримують учасники бойових дій

Учасники бойових дій отримують підвищені пенсії. Щомісячна надбавка до пенсії встановлена у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на 2023 рік це становить 523,25 грн. Законом «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» від 2004 року передбачена ще додаткова цільова грошва допомога в розмірі 40 грн (ред. — її сума за минулі 19 років не змінювалася).

Загальний розмір пенсії УБД не може бути меншим ніж 210% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (норма діє на підставі постанови Кабінету Міністрів від 26 червня 2019 року №543). Тобто наразі така пенсія не може бути меншою за 4 395,30 грн. Якщо вона менше, встановлюється доплата до цього рівня.

Доплати за особливі заслуги

Відповідно до Закону «Про особливі заслуги перед Україною», громадяни, нагороджені, наприклад, орденами, мають право на доплату до пенсії. Розмір доплат становить від 20 до 40% прожиткового мінімуму (від 418,60 до 837,20 грн).

Особам, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною (Герої України, яким, починаючи від 2014 року, вручений орден «Золота Зірка», особи, нагороджені від 2014 року орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» та княгині Ольги трьох ступенів) та які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, а також членам сімей загиблих (померлих) громадян з-поміж таких осіб, з 1 січня 2023 року розмір цієї доплати підвищили. Відтепер, залежно від нагороди, щомісячні доплати таким особам становлять від однієї до трьох мінімальних зарплат. Доплата за особливі заслуги встановлюється незалежно від виду пенсії.

Військову пенсію можна отримувати й під час проходження військової служби

Виплата військових пенсій в особливий період та в період воєнного стану не припиняється у разі повторного прийняття на службу.

Це стосується усіх видів призову, можливих під час дії воєнного стану: мобілізації, призову резервістів в особливий період, або контрактної служби.

До звільнення з військової служби захисники та захисниці щомісяця отримують пенсійне забезпечення, яке було призначене їм спочатку, а вже після завершення служби розмір пенсійних виплат буде перерахований з урахуванням додаткової вислуги років та грошового забезпечення за останньою посадою (яку отримали під час повторної служби).