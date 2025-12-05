ГО "Захист держави"
Кременчук, Для дому і сім'ї

Фотоконкурс «Святкові хвостики»: другий учасник — пудель Веніамін

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 118

Фото улюбленців надсилайте на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня 

Другий учасник фотоконкурсу «Святкові хвостики» — пудель Веніамін.

— Наш Веніамін обожнює новорічні свята за те, що можна позувати для фото під ялинкою, — розповіла Ольга Віталіївна Кузмичова.

 

Яскравий та веселий фотоконкурс тваринок у новорічному вбранні триває.

Умови участі прості:

  • Одягніть свого улюбленця (кішку, собаку, хом’ячка, папугу чи іншу домашню зірку) у святкове вбрання.
  • Зробіть креативне фото.
  • Надішліть його нам на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня з коротким підписом: ім’я тваринки та кілька слів про її новорічний настрій, ваші ПІБ та контактні дані.

Наймиліші та найоригінальніші образи прикрасять шпальти нашого святкового номера газети!

Зробіть свого улюбленця зіркою нашої газети!

Головний приз — сертифікат від «Зоорум».

З нетерпінням чекаємо ваших чарівних світлин!


Автор: Мирослава Українська
Теги: фотоконкурс Новий рік тварини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

