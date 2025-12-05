ГО "Захист держави"
Із вдячністю за підтримку, що рятує життя
Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші, ТЪ у темі

Комітет Ради вимагає перевірок «Маркетопту» від БЕБ, податківців та НБУ через схеми з ФОПами

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 1

У фуд-ритейлі виявили масштабні схеми ухилення від податків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики оприлюднив рішення за підсумками заслуховування Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки про ситуації на ринку продуктових магазинів. У документі зафіксували схеми ухилення від податків, характерні для великих мереж, і визначили кроки, які можуть призвести до блокування рахунків пов’язаних ФОПів — мова йде і про мережу магазинів «Маркетопт», головний офіс якої розташований у Кременчуці.

У рішенні йдеться, що значна частина великих торговельних мереж використовує схему «дроблення» бізнесу — коли одна точка працює від імені кількох ФОПів, які формально є малим бізнесом, але фактично виконують функції найманих працівників мережі. Комітет називає це одним із найпоширеніших способів ухилення від сплати податків, що щороку призводить до мільярдних втрат бюджету.

У рішенні зазначено, що мережа «Маркетопт» має 476 магазинів і демонструє суттєві обороти, але значну частину операцій проводять через фізичних осіб-підприємців. За даними податкової, близько 1500 ФОПів обслуговують точки «Маркетопту», а щомісяця подають дані, які не відповідають реальному обсягу продажів. 

За даними ДПС, мережа задекларувала 0,23 млрд грн податків у 2024 році та лише 0,219 млрд грн за січень–серпень 2025-го. При цьому очікуваний рівень сплати податків для ритейлу з аналогічними оборотами мав би становити у кілька разів більше — до 5 млрд грн на рік. Комітет називає ситуацію ознакою ймовірного ухилення від оподаткування.

Комітет доручив податківцям провести фактичні перевірки магазинів, перевірками та реальних трудових відносин між ФОПами та мережею. Окремо ДПС зобов’язана щомісяця публікувати рівень зарплат у мережі та податкове навантаження.

БЕБ має повідомити парламент про кримінальні провадження, пов’язані зі схемами дроблення в мережах ритейлу, включно з «Маркетоптом». 

Окремий блок рішення стосується Національного банку. Комітет зобов’язав НБУ встановити для банків обов’язок виявляти зв’язки ФОПів із конкретною торговельною мережею. Якщо банк встановить, що підприємець фактично працює як частина єдиної пов’язаної групи, він має припиняти ділові відносини з таким ФОПом. Також НБУ повинен визначити «заходи впливу» для фінансових установ, які не виконуватимуть ці вимоги.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бюро економічної безпеки України перевірить діяльність мережі продуктових магазинів «Маркетопт».

0
Автор: Телеграф
Теги: Маркетопт ФОП ухилення від сплати податки НБУ БЕБ ДПС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх