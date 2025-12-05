Комітет Ради вимагає перевірок «Маркетопту» від БЕБ, податківців та НБУ через схеми з ФОПами

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики оприлюднив рішення за підсумками заслуховування Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки про ситуації на ринку продуктових магазинів. У документі зафіксували схеми ухилення від податків, характерні для великих мереж, і визначили кроки, які можуть призвести до блокування рахунків пов’язаних ФОПів — мова йде і про мережу магазинів «Маркетопт», головний офіс якої розташований у Кременчуці.

У рішенні йдеться, що значна частина великих торговельних мереж використовує схему «дроблення» бізнесу — коли одна точка працює від імені кількох ФОПів, які формально є малим бізнесом, але фактично виконують функції найманих працівників мережі. Комітет називає це одним із найпоширеніших способів ухилення від сплати податків, що щороку призводить до мільярдних втрат бюджету.

У рішенні зазначено, що мережа «Маркетопт» має 476 магазинів і демонструє суттєві обороти, але значну частину операцій проводять через фізичних осіб-підприємців. За даними податкової, близько 1500 ФОПів обслуговують точки «Маркетопту», а щомісяця подають дані, які не відповідають реальному обсягу продажів.

За даними ДПС, мережа задекларувала 0,23 млрд грн податків у 2024 році та лише 0,219 млрд грн за січень–серпень 2025-го. При цьому очікуваний рівень сплати податків для ритейлу з аналогічними оборотами мав би становити у кілька разів більше — до 5 млрд грн на рік. Комітет називає ситуацію ознакою ймовірного ухилення від оподаткування.

Комітет доручив податківцям провести фактичні перевірки магазинів, перевірками та реальних трудових відносин між ФОПами та мережею. Окремо ДПС зобов’язана щомісяця публікувати рівень зарплат у мережі та податкове навантаження.

БЕБ має повідомити парламент про кримінальні провадження, пов’язані зі схемами дроблення в мережах ритейлу, включно з «Маркетоптом».

Окремий блок рішення стосується Національного банку. Комітет зобов’язав НБУ встановити для банків обов’язок виявляти зв’язки ФОПів із конкретною торговельною мережею. Якщо банк встановить, що підприємець фактично працює як частина єдиної пов’язаної групи, він має припиняти ділові відносини з таким ФОПом. Також НБУ повинен визначити «заходи впливу» для фінансових установ, які не виконуватимуть ці вимоги.

