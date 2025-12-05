«Дуже гарна, світла людина». У Кременчуці попрощались з військовим Павлом Кузьміним

5 грудня у Кременчуці попрощались з 38-річним військовослужбовцем Павлом Кузьміним. Воїн був старшим солдатом.
Павло був родом з Кременчука, навчався у місцевій гімназії № 1. Працював охоронцем.
Дружина побратима Павла Олена прийшла востаннє попрощатись з воїном.
Солдат помер у лікарні 25 листопада. У Павла залишились діти і дружина. Після прощання у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
