«Дуже гарна, світла людина». У Кременчуці попрощались з військовим Павлом Кузьміним

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 207

5 грудня у Кременчуці попрощались з 38-річним військовослужбовцем Павлом Кузьміним. Воїн був старшим солдатом.

Павло був родом з Кременчука, навчався у місцевій гімназії № 1. Працював охоронцем.

— Дуже гарна, світла людина. Лише одні гарні спогади про нього. Ми постійно підтримували зв’язок (коли він був на фронті — ред.), — каже його колега Олександр.

— Дуже відповідальна людина. Дуже тяжко. Завжди міг підставити своє плече, завжди був попереду, — каже колега Максим.

Дружина побратима Павла Олена прийшла востаннє попрощатись з воїном.

— Він був дуже доброю людиною. Я їздила до свого чоловіка і з ним познайомилась. Запам’ятається дуже веселим, добрим, завжди, коли телефонував, завжди передавав привіт, — Олена.

Солдат помер у лікарні 25 листопада. У Павла залишились діти і дружина. Після прощання у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.