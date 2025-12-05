На трасі Кременчук - Полтава сталася автотроща: 42-річну водійку госпіталізували

Поліція розпочала досудове розслідування
4 грудня близько 9.30 на дорозі Полтава-Олександрія, поблизу села Лелюхівка Новосанжарської громади сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє поліція Полтавщини.
За попередньою інформацією, автомобіль Hyndai під керуванням 32-річного водія зіткнувся з автомобілем Chevrolet, яким керувала 42-річна водійка.
Водієві Hyndai медики надали допомогу на місці події, а власницю Chevrolet ушпиталили.
Слідчі почали розслідування за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що вчора, 4 грудня, під Пирятином, внаслідок ДТП, загинув 57-річний водій легкового авто.
