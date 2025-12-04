Під Пирятином у ДТП загинула людина: рятувальники деблокували водія

3 грудня близько 17.30 поблизу Пирятина сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Унаслідок аварії загинула одна людина, ще одну — травмовано. Рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини деблокували тіло загиблого з легкового автомобіля. Також вони забезпечили безпеку на місці події.
Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, що вчора у Кременчуці зіткнулися BMW і Chevrolet — одного водія госпіталізували.
