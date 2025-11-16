«Ви самі впали», або як операція у Кременчуцькому перинатальному центрі закінчилась для пацієнтки зламаною рукою

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 220

Жителька Кременчуцької громади ділиться історією: після операції під наркозом у перинатальному центрі виявила травму — зламану руку. Як так сталося — ніхто їй не пояснив, у медзакладі кажуть, що вона впала сама

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася місцева жителька, Ірина. Жінка поділилася історією, як операція у перинатальному центрі завершилася для неї зламаною рукою. Що сталося та як це пояснюють у медзакладі — читайте у нашому матеріалі.

Погане ставлення і зламана рука

До перинатального центру Ірина потрапила на початку жовтня — їй мали робити планову операцію. Проте вже на початку перебування у медзакладі її насторожило ставлення персоналу.

— Старший лікар та анестезіолог погано зі мною поводилися, грубили. Складно сказати, чим це було обумовлено, але відношення персоналу було далеко не найкращим, — ділиться жінка.

Операція в неї була запланована на 9 жовтня. Пацієнтка ділиться подробицями: зробили анестезію та повели в операційну. І вже на реанімаційному столі ввели ще наркоз. Що було далі — жінка не знає: анестезія подіяла, і вона заснула. А коли отямилася — довго не могла прийти в себе.

— Я коли прокинулась, у мене першим було питання: що ви мені вкололи? У мене такий стан був — я навіть передати не можу. Зрозуміло, що це побічний ефект від анестезії, але дуже погано було.

Але коли Ірина стала почуватися краще, зрозуміла, що щось не те: відчула дивну пульсацію в руці і ніби кістка відділяється від м’язів.

— Відразу кинулася до лікарів, аби з’ясувати, що сталося. Але хамське ставлення тільки посилилося. Почали казати мені: ви самі впали. Але ж якби я впала, то в мене б іще на тілі були забої. А так більше ніяких травм — тільки рука.

Наступного після опреації дня Ірині вдалося зателефонувати рідним: до неї приїхав чоловік, вони викликали «швидку» і на «швидкій» поїхали до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Там жінці зробили рентген, підтвердили перелом руки, сказали, що треба накладати пластину для кращого загоєння і наклали гіпс.

«Хотіла швидше звідти забратися»

Із загіпсованою рукою Ірина повернулася до перинатального. Але дивне ставлення персоналу до неї продовжилося. Жінка каже: її не було усього кілька годин, а коли повернулася — її переклали в іншу палату.

— Коли я запитала у лікарів, чому так — я була в палаті з двома жінками — мені в грубій формі відповіли, що зі мною ніхто лежати не хоче, — пригадує.

Пацієнтка додає: їй було настільки страшно, прикро і боляче, що не лишалося ніяких сил на з’ясування обставин травмування із персоналом.

— Мені хотілося одного — швидше забратися звідти. До мене всі продовжували ставитися з презирством, а я ж зі свого боку навпаки намагалася ладнати з ними в розмовах, щоб не стало ще гірше.

Так Ірина розказує, що при одній із таких бесід із анестезіологом той обмовився, що при введенні їй анестезії міг переборщити із дозуванням. Але це була приватна розмова, тож жінка не має ніяких доказів на підтвердження цього.

За кілька днів її виписали з перинатального, тож Ірина поїхала з переломом до травматолога у місцеву амбулаторію. Там, відстоявши довгу чергу і врешті потрапивши на прийом, лікар підтвердив, що потрібно робити операцію та ставити пластину.

У результаті Ірині дійсно зроибли операцію та вставили дві пластини в зламану руку.

Тепер жінка проходить реабілітацію та чекає, доки рука загоїться. Але ситуація її все одно не відпускає. Вона не зверталася ні до поліції, ні в інші структури — не впевнена, що вдасться чимось допомогти. Проте наважилася поділитися історією з редакцією, аби про цю ситуацію дізналися й інші жителі міста.

Що кажуть у медзакладі

Після розмови з Іриною журналісти «Кременчуцького Телегафа» звернулися за коменарем до очільника перинатального центру Радомира Сербіна. Проте вичерпної відповіді щодо цієї ситуації ми не отримали.

Радомир Сербін нам розповів, що він дійсно знає про цю пацієнтку. Проте від будь-яких коментарів відмовився, мовляв, усе інше — медична таємниця.

Що робити у таких випадках

То що ж робити, якщо після перебування у лікарні вам потрібно лікуватися додатково, або ж ви не задоволені якістю наданих медичних послуг?

Почнемо з того, що ст. 49 Конституції України регламентує право кожного громадянина на охорону здоров’я та медичну допомогу, зокрема:

кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров’я;

достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь;

відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди;

оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я.

Відповідно до Порядку контролю якості медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я № 752 від 28 вересня 2012 року, якість медичної допомоги визначають як надання послуг згідно з медичними стандартами. Тобто оцінювання здійснюється через перевірку того, наскільки фактичне лікування відповідає встановленим нормам.

Пацієнт, який вважає, що отримав неякісну медичну допомогу, може подати письмове звернення до адміністрації медичного закладу. У ньому потрібно викласти факти, які підтверджують неналежне надання послуги, і вимоги: безоплатне усунення недоліків, зменшення вартості послуги або відшкодування матеріальної та моральної шкоди. До звернення варто додати докази — наприклад, квитанції про оплату.

Якщо медзаклад відмовляється задовольнити такі вимоги, пацієнт має право звернутися до суду.