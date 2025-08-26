ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук, Надзвичайні новини, ТЪ у темі

У Кременчуці лікарку перинатального центру, яку судять через смерть дитини, доставлять приводом

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 876

Її адвокат просив відкласти розгляд, бо обвинувачена перебуває у щорічній відпустці. Однак суд визнав ці причини неповажними

22 серпня Крюківський районний суд Кременчука постановив доставити на наступне засідання лікарку-гінекологиню місцевого перинатального центру, яку обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків (ч.2 ст. 140 КК України). Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 25 серпня.

Жінка не прийшла на підготовче засідання, хоча була повідомлена про дату й час. Її адвокат просив відкласти розгляд, бо обвинувачена перебуває у щорічній відпустці. Однак суд визнав ці причини неповажними.

За клопотанням прокурора суд наклав на обвинувачену штраф у розмірі 1 514 грн та постановив доставити її на наступне засідання приводом.

Наступне слухання у справі призначене на 8 вересня 2025 року. 

Що відомо про цю справу

У Кременчуці лікарку-акушера перинатального центру підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків через смерть новонародженої дитини, раніше повідомляли у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у листопаді 2020 року лікарка несвоєчасно провела кесарів розтин породіллі, що призвело до смерті новонародженої дитини.

Висновки судово-медичної експертизи підтвердили неналежне виконання медичною працівницею професійних обов’язків, заявляють у прокуратурі. Дії обвинуваченої кваліфіковані за ч.2 ст. 140 Кримінального кодексу України — невиконання або неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Що кажуть потерпілі

У своєму зверненні до «Кременчуцького Телеграфа» батько померлої дитини Артем вказує, що досудове розслідування у цій справі тривало майже 5 років. У листопаді цьогоріч збігає строк для притягнення обвинуваченої до кримінальної відповідальності. 

— Завдяки багатьом скаргам та заявам потерпілих змінювалися слідчі та прокурори. Скарги надсилалися в генеральну прокуратуру, уповноваженому по права дітей, у комітети Верховної ради, ДБР, прокуратури всіх рівнів. А результат — це вручена підозра місяць назад, — заявляє потерпілий. 

Нагадаємо, керівника та 5 працівників Кременчуцького перинатального центру притягнули до дисциплінарної відповідальності за результатами службових перевірок. Перевірки проводили в рамках розслідування викрадення немовляти з медзакладу, що сталось торік у липні.

2
Автор: Телеграф Джерело фото: lexinform.com.ua
Теги: перинатальний центр лікар гінеколог смерть дитини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

