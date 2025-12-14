Микола Корецький
Полтавщина, Прощаємося із СРСР

У Лохвиці демонтували погруддя радянського композитора Ісака Дунаєвського

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 175

 Рішення ухвалили в межах закону про заборону російської імперської символіки

У Лохвиці Миргородського району Полтавської області демонтували погруддя радянського композитора Ісака Дунаєвського. Про це повідомив представник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олег Пустовгар.

Демонтаж провели в межах виконання закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Підставою для рішення став фаховий висновок експертної комісії УІНП, яка віднесла пам’ятники, присвячені Дунаєвському, до символіки російської імперської політики.

За словами Пустовгара, консультації УІНП були надані відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Лохвицької міської ради. Погруддя розташовувалося у центральному сквері міста.

Ісак Дунаєвський — радянський композитор, автор численних музичних творів, які використовувалися в пропаганді СРСР. Зокрема, він є автором пісні «Моя Москва», яка з 1995 року є офіційним гімном столиці російської федерації, а також творів, присвячених Йосипу Сталіну та радянській ідеології.

Раніше в Лохвицькій громаді вже прибрали ім’я Дунаєвського з назви вулиці та місцевої музичної школи. За інформацією УІНП, наступним кроком може стати демонтаж меморіальної дошки та постаменту з написом, пов’язаних із цією особою.

В УІНП наголошують, що усунення таких об’єктів із публічного простору є складовою державної політики національної пам’яті та питанням національної безпеки.

Нагадаємо, на початку грудня у Лубнах перейменували вулицю, що носила ім'я російського генерала.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Лохвиця декомунізація деколонізація
