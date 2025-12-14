Микола Корецький
Надзвичайні новини

На Полтавщині за добу згоріли два легковика

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 354

 Пожежі сталися в Полтаві та Шишаках

На Полтавщині за добу згоріли два легковика. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

13 грудня о 2.39 загорівся автомобіль на вулиці Раїси Кириченко в Шевченківському районі Полтави. Вогонь знищив моторний відсік та передні шини, також пошкодив обшивку салону. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу та не допустити повного знищення транспортного засобу. До гасіння залучали одне відділення 25-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Ще одна пожежа сталася цього ж дня об 11.31 у селищі Шишаки Миргородського району на вулиці Олександра Шаруди. Там загорівся легковий автомобіль, який вогонь повністю знищив. Пожежу ліквідували рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної пожежної частини.

Причини займання в обох випадках встановлюють.

Нагадаємо, нещодавно на трасі Київ-Харків біля Решетилівки загорілася вантажівка.

Автор: Руслана Горгола Джерело фото: wsj.com
