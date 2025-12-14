Громади Полтавщини спрямували понад мільярд гривень на підтримку Сил оборони: Кременчук не увійшов до топ-5

За 11 місяців цього року з місцевих бюджетів Полтавської області на підтримку Сил оборони України спрямували понад 1 млрд грн. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.
З обласного бюджету виділили 190,8 млн грн, із бюджетів територіальних громад — 896,1 млн грн. У середньому це становить 5,3% від загального фонду громад.
Крім того, відповідно до Комплексної програми фінансування сектору оборони на 2021–2027 роки, на потреби захисників спрямували 63,4 млн грн.
Із регіонального матеріального резерву військовим також надали допомогу у вигляді радіолокаційних станцій, генераторів, станцій живлення, відеореєстраторів та комп’ютерної техніки на загальну суму 28,2 млн грн.
Нагадаємо, що платники податків Полтавщини сплатили понад 3,2 млрд грн військового збору з початку року.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.