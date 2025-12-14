Громади Полтавщини спрямували понад мільярд гривень на підтримку Сил оборони: Кременчук не увійшов до топ-5

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2

За 11 місяців цього року з місцевих бюджетів Полтавської області на підтримку Сил оборони України спрямували понад 1 млрд грн. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

З обласного бюджету виділили 190,8 млн грн, із бюджетів територіальних громад — 896,1 млн грн. У середньому це становить 5,3% від загального фонду громад.

Громади з найвищою часткою витрат на оборону

Новогалещинська ТГ — 19,4%;

— 19,4%; Великосорочинська ТГ — 18%;

— 18%; Пришибська ТГ — 17,2%;

— 17,2%; Щербанівська ТГ — 14%;

— 14%; Мартинівська ТГ — 13,8%;

— 13,8%; Терешківська ТГ — 11,3%.

Крім того, відповідно до Комплексної програми фінансування сектору оборони на 2021–2027 роки, на потреби захисників спрямували 63,4 млн грн.

Із регіонального матеріального резерву військовим також надали допомогу у вигляді радіолокаційних станцій, генераторів, станцій живлення, відеореєстраторів та комп’ютерної техніки на загальну суму 28,2 млн грн.

Нагадаємо, що платники податків Полтавщини сплатили понад 3,2 млрд грн військового збору з початку року.