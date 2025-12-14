У Полтаві на перехресті Гончара та Сінної зіткнулися три автомобілі

13 грудня, близько 19.00, на перехресті вулиць Олеся Гончара та Сінної у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Про це повідомили в патрульній поліції.

За попередньою інформацією, водій Opel Astra, виїжджаючи на перехрестя та повертаючи ліворуч на зелений сигнал світлофора, не надав перевагу в русі Volkswagen Golf, який рухався прямо в зустрічному напрямку. Унаслідок зіткнення Opel відкинуло на Renault Duster, що зупинився позаду.

У ДТП ніхто серйозно не постраждав. Усі три автомобілі отримали механічні пошкодження.

На водія Opel Astra патрульні склали адміністративний протокол за ст.124 КУпАП — порушення Правил дорожнього руху, що призвело до аварії.

Поліція закликає водіїв бути уважними за кермом та неухильно дотримуватися ПДР.

