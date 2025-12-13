У Горішніх Плавнях у ДТП загинула пішоходка

12 грудня близько 17.30 на проспекті Героїв Дніпра у Горішніх Плавнях сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Jeep під керуванням 37-річної водійки наїхав на 53-річну пішоходку. Жінка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.
Унаслідок ДТП пішоходка отримала тяжкі травми та померла в лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Обставини та причини аварії встановлює слідство.
Нагадаємо, напередодні на Миргородщині автівка збила велосипедистку — травмовану жінку госпіталізували.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.