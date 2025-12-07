У Кременчуці чутно вибухи

У Кременчуці було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
У Повітряних силах попереджали про рух безпілотників на Полтавщині, зокрема, курсом на південний захід.
У Повітряних силах попередили про рух ракет на Кременчук. У громаді було чутно серію вибухів.
Нагадаємо, вранці 6 грудня у Кременчуцькій громаді було чутно вибухи. Військові повідомляли про рух крилатих ракет у бік міста.
