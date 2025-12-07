Росіяни обстріляли об’єкти інфраструктури у Кременчуці — Малецький

У частині міста є перебої зі світлом, водою та теплом

Вночі 7 грудня по Кременчуку завдали комбінованого удару по об’єктах інфраструктури. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

У кількох районах міста нині спостерігаються перебої з електропостачанням, водою та теплопостачанням. Усі міські служби працюють безперервно, щоб оперативно відновити критичні системи, каже мер.

Містян закликали залишатися в безпечних місцях, дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги та не публікувати фото чи відео наслідків ударів.

Нагадаємо, раніше військові попереджали про рух безпілотників та ракет у бік Кременчука.