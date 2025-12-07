Смертельна аварія у Кременчуці: водій Mitsubishi був п’яний — поліція

6 грудня близько 22.45 на проспекті Лесі Українки в Кременчуці сталась аварія, внаслідок якої померла людина. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними, водій Mitsubishi Galant їхав у стані сильного алкогольного сп’яніння — 2,18 проміле. Під час руху він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічне узбіччя та зіткнувся з Mercedes-Benz. Після удару Mitsubishi відкинуло на електроопору.

Пасажир Mitsubishi отримав тяжкі травми. Медики доправили його до лікарні, але врятувати життя не вдалося — він помер.

На місці працювали патрульні та слідчі відділу розслідування ДТП. Поліціянти затримали водія в порядку ст. 208 КПК України.