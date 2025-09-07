У ДСНС показали фото наслідків атаки збройних сил РФ по Полтавщині

Сьогодні, 09:58 Переглядів: 0

У виробничих приміщеннях виникли пожежі. Рятувальники та аварійні служби їх ліквідували

Внаслідок ударів РФ на Полтавщині пошкоджені об’єкти цивільної та транспортної інфраструктури, зафіксовано аварійне відключення електропостачання. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У виробничих приміщеннях виникли пожежі. Рятувальники та аварійні служби їх ліквідували. Нині вони працюють над відновленням систем життєзабезпечення, пишуть у ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово закрито. Через обстріл у Кременчуці «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів і скасувала рух електрички. В компанії попередили, що найближчими днями можливі затримки поїздів у регіоні через об’їзд ураженої ділянки. Для забезпечення сполучення використовуватимуть автобуси від найближчих доступних станцій до залізничної станції Кременчука.

Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА. У Полтавському районі уламки безпілотника пошкодили адміністративну будівлю комунального підприємства.