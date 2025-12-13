Микола Корецький
Кременчук

На Полтавщині завтра прогнозують ожеледицю

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 195 Коментарів: 1

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

У Полтавській області та Полтаві 14 грудня на дорогах очікується ожеледиця. Про це попереджає Полтавський обласний центр з гідрометеорології. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

За прогнозом синоптиків, упродовж дня можливий сніг і мокрий сніг, а також слабке налипання мокрого снігу. Через це дорожнє покриття буде слизьким.

Прогноз погоди на 14 грудня

По Полтавській області:

  • хмарно з проясненнями;
  • вночі без опадів, удень — сніг та мокрий сніг;
  • слабке налипання мокрого снігу;
  • на дорогах — ожеледиця;
  • вітер північно-західний із переходом на західний, 5–10 м/с;
  • температура: вночі –3…–8°, удень –0…–5°.

Водіїв і пішоходів закликають бути обережними, дотримуватися безпечної швидкості та уважно переходити проїзну частину.


1
Автор: Руслана Горгола
ожеледиця погода прогноз
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 774
Andron777:
Сьогодні, 17:50

Так ви вчора говорили шо сьогодні ожеледиця буде. Де вона?


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
