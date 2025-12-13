На Полтавщині завтра прогнозують ожеледицю

У Полтавській області та Полтаві 14 грудня на дорогах очікується ожеледиця. Про це попереджає Полтавський обласний центр з гідрометеорології. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
За прогнозом синоптиків, упродовж дня можливий сніг і мокрий сніг, а також слабке налипання мокрого снігу. Через це дорожнє покриття буде слизьким.
По Полтавській області:
Водіїв і пішоходів закликають бути обережними, дотримуватися безпечної швидкості та уважно переходити проїзну частину.
