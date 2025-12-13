Микола Корецький
Культура, Топ-новина

У Кременчуці презентували різдвяний роман «Знайти тебе на Різдво»

Сьогодні, 16:26

 Письменниця з Полтави Ліра Одн зустрілася з читачами у Книгарні «Є» 

13 грудня у Книгарні «Є» на вулиці Соборній у Кременчуці відбулася презентація різдвяного романтичного роману «Знайти тебе на Різдво». Авторка книги, полтавська письменниця Ліра Одн, поспілкувалася з читачами та розповіла про створення своєї дебютної великої форми.

Під час зустрічі письменниця поділилася, що ідея роману народилася з любові до затишних різдвяних романтичних комедій. За її словами, ще кілька років тому такої сезонної літератури українською було небагато, тож вона вирішила написати саме ту історію, якої їй самій бракувало.

Робота над романом тривала близько двох років і почалася… з фіналу. Спочатку авторка вигадала кінцівку історії, а вже потім — шлях героїв до неї. За словами Ліри, дехто з читачів нарікає на фінал, стверджуючи, що він міг би бути інакшим, але авторка упевнена, що не міг би, адже книга була створена задля нього. Якби фінал був інакшим — це була б геть інша історія з іншими героями. На відміну від початку, який за словами Ліри Одн, вона переписувала з десяток разів.

 

Авторка наголошує, що роман не варто сприймати як глибоку психологічну прозу — це історія для відпочинку й різдвяного настрою. Герої — звичайні люди з сумнівами й недоліками, а Різдво слугує атмосферним тлом, а не головною темою.

Працюючи над книгою, Ліра Одн детально вивчала Лапландію, маршрути героїв, місцеві традиції та різдвяні ярмарки. Для настрою історії вона навіть створила окремий музичний грайлист, частина пісень з якого згадується в тексті.

 

Письменниця зізналася, що мріє про екранізацію роману й готова самостійно адаптувати його у сценарій.

Наразі вона працює над новою історією — драматичною оповіддю про хокеїста, у підготовці якої їй допомагали гравці хокейного клубу «Кременчук».

Після презентації відвідувачі придбали книги та отримали автографи авторки, разом з листівкою, стікерпвком та квитком-закладинкою у Лапландію.

 

Про авторку

Ліра Одн — письменниця з Полтави, яка поєднує літературну творчість з розвитком книжкових спільнот. Вона модерувала книжковий клуб, де обговорюють детективи та трилери, а також створила мобільний застосунок Month Read для книголюбів. Дебютувала у збірках короткої прози, а роман «Знайти тебе на Різдво» став її першою великою художньою роботою.

Про сюжет «Знайти тебе на Різдво»

Головна героїня Настя нарешті наважилася здійснити свою дитячу мрію — побувати в Лапландії. Вона ретельно планувала подорож, очікуючи, що проведе незабутній тиждень зі своїм хлопцем Марком. От тільки напередодні поїздки вони розійшлися, і тепер, виснажена і з розбитим серцем, дівчина вимушена їхати сама.

Люк мріє стати письменником, хоч зараз творча кар’єра вимушено стоїть на паузі. Його агентка пропонує написати роман про кохання, але він не може розповідати про те, у що сам не вірить.

Їхня випадкова зустріч стає початком історії про другий шанс і зимові дива.

Нагадаємо, що у лютому до Кременчука з презентацією книги «Рік Шершня» приїжджав Василь Скляр, а 15 грудня відбудеться відкрита зустріч з українським дипломатом Дмитром Кулебою — одним із авторів книжки «Дипломатична кухня воєнного часу».

Автор: Руслана Горгола
