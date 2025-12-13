Микола Корецький
Політика, Полтавщина

В Україні готують ротацію керівників ОВА: у списку — Полтавщина

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 228

Рішення залежатимуть від співбесід і оцінки роботи очільників

В Україні готують до розгляду питання ротації керівників окремих регіонів. Серед областей, щодо яких наразі тривають обговорення, — Полтавська, а також Вінницька та Дніпропетровська. Про це у коментарі Lb.ua повідомив співрозмовник у владі.

За його словами, причини можливих кадрових рішень «комплексні»: в одних випадках є питання до якості управлінської роботи, в інших — керівники тривалий час залишаються у статусі виконувачів обов’язків, що потребує вирішення щодо «легітимності, статусу і повноважень». Також, за словами співрозмовника, в окремих регіонах спостерігається перекіс у бік військової складової, тоді як по цивільних викликах є недоопрацювання.

За попередньою інформацією, після співбесід чинних керівників або призначать на посади повноцінно, або їм підшукають заміну. Окремо зазначається, що Донецьку та Чернівецьку області також планують до оновлення керівного складу, а в Одеській області змін не очікують.

Напередодні під час зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський анонсував можливу заміну керівників низки регіонів і повідомив, що очікує список голів ОВА, щодо яких «є ті чи інші питання», а також пропозиції кандидатів на заміну.

Нагадаємо, 28 грудня 2024 року Кабмін погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації, тимчасовим виконувачем обов’язків начальника ПОВА став Володимир Когут.

Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтавська ОВА кадрові зміни
