Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У неділю, 14 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
квт. 278, 22А
туп. Степовий, 1–9
вул. Ботанічна, 1–20
вул. Давида Кострова, 27–47/11
вул. Джерельна, 3
вул. Івана Багряного, 31/16
вул. Каштанова, 1–12/8
вул. Кільцева, 12–34
вул. Кооперативна, 112А–127Б
вул. Козацька, 61/31–94А
вул. Миколи Пирогова, 7–34/125
вул. Рєпіна, 35–60/3
вул. Сергія Кульчицького, 16–49
просп. Лесі Українки, 11, 102, 104, 110, 118.
