«Доки жива мама — жива пам'ять»: мати загиблого захисника Азовсталі Ярослава Отрока розповіла, що дає сили жити

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 288

Кожне слово мами загиблого воїна — як рана, що не загоюється

Оксана Онупа — мати загиблого захисника Ярослава Отрока, що мав позивний «Фірст». Вона розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про свого сина, який змалку ніс у собі відповідальність і любов до України.

У пані Оксани п’ятеро дітей. Ярослав був середнім, але ще змалку взяв на себе роль старшого. Сім’я жила скромно, батько пішов, коли хлопчику було дев’ять років, — відтоді він став маминим помічником, підтримкою та правою рукою.

Ярослав ріс надзвичайно допитливим: захоплювався історією, природними явищами, читав книжки.

— Дуже любив «Чудеса світу тітоньки Сови» — і, можливо, саме з цих дитячих мультфільмів у ньому проростало щось серйозне, зібране, відповідальне. Він ніколи не вимагав допомоги з уроками — навпаки, виправляв мене, коли я щось пояснювала «не так, як вчителька».

«Азов» — не просто служба. Це — мрія

Ярослав з юності знав, куди хоче йти. Коли прийшов час строкової служби, він відмовився від Нацгвардії, яку йому пропонували.

— «Тільки в Азов», — повторював він. Для нього це були не просто військові — це були патріоти, сильні, дисципліновані, ті, хто готовий змінювати країну. Азовці — це були кумири, й син хотів служити тільки там.

Він пройшов жорсткий відбір: з 500 охочих залишилося близько 200. І серед них був Ярослав Отрок. Пані Оксана каже, що хлопець дуже пишався тим, що потрапив до лав бригади — він хотів бути серед найкращих.

Перед повномасштабним вторгненням Ярослав був у резерві й сильно нервував через те, що ніяк не міг потрапити на передову.

— Він рвався на фронт. Казав: «Нас тут тримають, а хлопцям допомога там потрібна». І коли нарешті їх відправили, син зателефонував, щоб попередити: зв’язку може не бути. Насправді так і сталося. Зв’язок обірвався й вже згодом я дізналася: їх кинули в саме «гаряче пекло» — оборону Маріуполя.

Життя між обстрілами та «кружечками» з Telegram

З тої миті почалося зовсім інше спілкування. Весь час Ярослав перебував на «Азовсталі». Він повністю видалив соцмережі з міркувань безпеки. Спілкувався з мамою лише через Telegram.

— Він надсилав оці «кружечки» й розповідав, що в них там відбувається. Він підтримував нас: моніторів ситуацію; питав, чи ходимо до укриття під час повітряних тривог; наполягав, щоб ми виїхали за кордон. Зроби все можливе і неможливе, але збережи менших, наполягав він. Я спочатку відмовлялася, але після прильоту по НПЗ погодилася.

Оксана з молодшими дітьми та бабусею, якій тоді було 85 років, виїхала до Швеції — вже з розумінням, що син десь там, у Маріуполі, з останніх сил тримає оборону.

17 травня 2022 року Ярослав написав мамі: «Ми виконали наказ. Виходимо. Нам гарантують безпеку». Матері важко згадувати ці слова. Адже далі був Оленівський табір — місце тортур, принижень і страху.

— Але мій син виходив у полон, навіть не знявши шеврона. Про це розповів його командир. Це був його останній прояв непохитності.

Жінка перебувала у вихорі емоцій: була тривога, була віра, що їх обміняють.

— Ми ніколи не думали, що таке станеться, тому що все-таки гаранти безпеки ООН, Червоного Хреста нам обіцяли, що наших військових обміняють. Але вони не виконали обіцянки.

Пошуки, що тривали місяцями

У липні 2022 року сталася трагедія в Оленівці, про що мати Ярослава дізналася з новин. У ту мить для пані Оксани світ зупинився.

Їй передавали суперечливі чутки: син у лікарні, серед поранених, серед тих, кого перевезли на окуповану сторону… Вона шукала, але сім військових, і Ярослав також, просто зникли — невідомо, куди ділися.

Жінка робила неможливе — зверталася до знайомих у різних містах, шукала в соцмережах, передавала ДНК, писала у всі інстанції.

Вона дізналася, що частину поранених перевезли на територію «ДНР» й там лікують. Проте всі спроби дізнатися, чи є серед пацієнтів її син, закінчилися провалом. До оборонців «Азовсталі» на ворожій території нікого не підпускали.

— Було відчуття, що я живу між двома світами: між вірою та страхом.

Восени дівчина Ярослава, Олександра Мазур, повідомила пані Оксані сумну звістку: разом із обміном полонених відбулися репараційні заходи: привезли тіло Ярослава. Його побратими взнали по жетону.

Страшну новину жінка зустріла в стані важкої депресії. Вона відмовилася від їжі, не могла спати. Й лише підтримка молодших синів вивела її з заціпеніння.

— До мене молодший син підійшов і каже: «Мам, треба їсти, ми ще в тебе є, ти нам потрібна. І Ярослав би не хотів, щоб ти себе так зводила…»

Жінка також згадує допомогу патронатної служби «Азову», які не тільки підтримали, а й взяли на себе всю організаційну роботу по впізнанню й потім похованню.

— Тиждень я не могла потрапити на впізнання: не складалося. Мене відмовляли: «Там нема чого дивитися», але я сказала: «Поки не побачу тіло, яке б воно не було, не заспокоюся». Як зараз пам’ятаю, заходжу в морг, лікарі, слідчі, дівчинка з патронатної служби… І бачу руку з татуюванням. По татуюванню я його впізнала. Я відчула, що це він…

Проте матір шукала хоч крихітку надії. І, коли їй сказали, що поки триває слідство, тіло не віддадуть, вона попросила зробити тест ДНК.

— Я дуже боялася, що я помилилася. Були ж такі випадки під час Другої світової війни. І я до останнього мала надію. Все чекала, що він подзвонить і скаже: «Мамо, це все помилка, то не я. Я — живий…»

Але навесні жінка отримала остаточне підтвердження. Згадує, як на екрані телефону світилася надпис «патронатна служба», а вона не мала сил підняти слухавку.

— Я знала, що мені скажуть. Знала відповідь. Але не хотіла її чути.

17 липня Кременчук попрощається із захисником Маріуполя Ярославом Отроком

Прощання з Ярославом відбулося у Софії Київській. Прийшли побратими, котрі повернулися з полону, викладачі та студенти університету, де Ярослав вчився політології.

Його проводжали в останню путь, як героя. Він і був справжнім героєм.

Поховали хлопця у Кременчуці.

«Доки жива мама — жива пам’ять про сина»

Сьогодні пані Оксана живе і працює, бо вірить, що її сила — це продовження сили Ярослава.

— Намагаюся бути кругом, де мене запрошують. Іду, позаяк вважаю, що пам’ять повинна жити. Була я в проекті в Києві «Дати мамі надію». Там дуже такий поштовх дали. Я запам’ятала ці слова, коли сказали: «Доки жива мама, жива пам’ять про сина». Тож ми мусимо підтримувати, якось піднімати з колін і дбати про себе. Чим довше ми живі, тим довше буде жити пам’ять про сина.

Оголосили підозри можливим вбивцям воїна «Азова» з Кременчука Ярослава Отрока

У Кременчуці у спільноті родин загиблих воїнів пані Оксана — одна з активних діячок. Вони підтримують інші родини, а також ініціюють проекти, спрямовані на збереження пам’яті.

— Ця Алея слави з’явилася завдяки нашій пропозиції. Також нам надали транспорт, який возить на кладовище тих, хто не має змоги сам доїхати. Ми домоглися голосового супроводу для наших героїв. Тепер на вулицях люди зупиняються, і це дуже важливо. Хвилина мовчання — теж наша ініціатива. Плюс багато волонтерських проєктів…

Ще один проєкт, який мріє втілити пані Оксана — це алея на честь Ярослава.

— Син дуже любив живі квіти. Я хочу висадити трояндову алею на його честь. Я зберігаю кожну обіцянку, дану мені сином. Колись Ярослав мріяв зводити мене на Говерлу. Наступного року ми підемо туди з Олександрою. Він обіцяв навчити мене керувати авто — я вже маю водійське посвідчення й вожу машину. Я живу пам’яттю про нього і це дає сили…