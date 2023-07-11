17 липня Кременчук попрощається із захисником Маріуполя Ярославом Отроком

17 липня Кременчук проведе в останню путь свого земляка, захисника Маріуполя Ярослава Отрока («Фірст»). Інформацію про загибель воїна підтвердила його мама у соцмережі.
За інформацією посестри Ярослава, Альони Душенко, він загинув під час теракту в Оленівці.
«Воїн полку «Азов», куди вступив, як виповнилося 18 років. Сапер, обороняв Маріуполь із першого дня повномасштабного вторгнення і аж до наказу про вихід з Азовсталі. На стільки юний вік не ставав на заваді в боротьбі Ярославу. До 2019 року як вступити в полк, він вже був активним учасником ЦК «Азов», Нацкорпусу, долучався до діяльності Пласту та був виховником у дитячому таборі «Азовець» З 2021 року був студентом політології КНУ ім Т. Шевченка.
З Ярославом ми перетинались на різних акціях, патріотичних заходах, футбольних матчах. В нього завжди горіли очі, він вірив що змінить цей світ на краще. І головне не чекав цього не від кого, а сам брав і робив. При цьому був неймовірно добрим та простим», — написала Альона Душенко.
Прощання з Героєм відбудеться у понеділок 17 липня, у Міському палаці культури об 11.00.
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