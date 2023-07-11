Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла

17 липня Кременчук попрощається із захисником Маріуполя Ярославом Отроком

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 403

Воїн загинув під час теракту в Оленівці 

17 липня Кременчук проведе в останню путь свого земляка, захисника Маріуполя Ярослава Отрока («Фірст»). Інформацію про загибель воїна підтвердила його мама у соцмережі. 

 

За інформацією посестри Ярослава, Альони Душенко, він загинув під час теракту в Оленівці.

«Воїн полку «Азов», куди вступив, як виповнилося 18 років. Сапер, обо­ро­няв Ма­рі­уполь із пер­шо­го дня пов­но­мас­штаб­но­го втор­гнен­ня і аж до на­ка­зу про ви­хід з Азов­ста­лі. На стільки юний вік не ставав на заваді в боротьбі Ярославу. До 2019 року як вступити в полк, він вже був активним учасником ЦК «Азов», Нацкорпусу, долучався до діяльності Пласту та був виховником у дитячому таборі «Азовець» З 2021 року був студентом політології КНУ ім Т. Шевченка.

З Ярославом ми перетинались на різних акціях, патріотичних заходах, футбольних матчах. В нього завжди горіли очі, він вірив що змінить цей світ на краще. І головне не чекав цього не від кого, а сам брав і робив. При цьому був неймовірно добрим та простим», написала Альона Душенко.

Прощання з Героєм відбудеться у понеділок 17 липня, у Міському палаці культури об 11.00.

4
Автор: Олеся Данилова
Теги: війна воїни світла загиблі на війні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх