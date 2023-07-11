Кременчужанка організувала групу, що підробляла та продавала офіційні документи

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 310

Кременчужанка організувала міжрегіональну групу, що підробляла та продавала офіційні документи й діяла на території трьох областей. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно організаторки (жительки Кременчука) та одного з учасників (мешканця Чернівців) міжрегіональної групи. Їм інкримінують пересилання та збут голографічних захисних елементів, а також збут підроблених офіційних документів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України).

Матеріали стосовно ще одного співучасника (жителя Закарпатської області) виділені в окреме провадження. Чоловіка оголосили у розшук.

За даними слідства, обвинувачена організувала групу наприкінці 2021 року. Кременчужанка підшуковувала клієнтів і після отримання передоплати надсилала відомості про замовника (фотографії, анкетні дані тощо) чернівчанину, а той — мешканцю Закарпатської області. Закарпатець виготовляв підроблені документи: паспорти громадян України та інших держав, посвідчення водіїв, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на постійне проживання іноземців на території України. Залежно від складності роботи ціна коливалася від майже 4 до 13 тис. грн.

Послугами обвинувачених користувалися різні люди з метою уникнення розшуку, ухилення від мобілізації та незаконного перетину державного кордону України.

Під час досудового розслідування встановлені понад 20 фактів підробки офіційних документів.

Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснювалися слідчим управлінням, оперативний супровід — управлінням міграційної поліції ГУНП в Полтавській області.