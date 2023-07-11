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Понад 500 юнаків та дівчат з Полтавщини обрали кар’єру військового – поступили у військові виші

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 1

 

Для навчання у вищих військових навчальних закладах відбирають фізично здорових та вмотивованих громадян віком до 30 років

На брифінгу щодо результатів вступної кампанії до вищих військових навчальних закладів, який відбувся сьогодні, 11 липня, у медіацентрі Полтавщини, повідомили що понад 500 юнаків та дівчат з області обрали для себе кар’єру військового. Відбір кандидатів для навчання у вищих військових навчальних закладах є одним з основних напрямків діяльності ТЦК та СП Полтавської області. І ця робота, на відміну від відбору на строкову військову службу, не припинялася навіть під час широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП полковник Владислав Литовченко.

— Цього року територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на навчання у вишах відібрали більше ніж 500 кандидатів. З них близько 25% — жінки. Найпопулярнішими навчальними закладами в цьому році стали Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного і Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Ще понад 100 юнаків були відібрані для навчання у військових коледжах сержантського складу, — зазначив полковник Владислав Литовченко.

Він додав, що в умовах широкомасштабного вторгнення окупантів, до вищих військових навчальних закладів вступають патріотично налаштовані, найбільш вмотивовані молоді українці, які відчувають відповідальність за майбутнє своєї країни та бажають захищати Україну.

Варто зазначити, що для навчання у вищих військових навчальних закладах відбирають фізично здорових та вмотивованих громадян віком до 30 років.

За словами Владислава Литовченка, серед основних переваг навчання у вищих військових навчальних закладах є можливість безоплатно здобути вищу освіту. Крім того, держава оплачує вартість проживання, харчування, забезпечує військовим одностроєм, спорядженням тощо. Крім того, після випуску з вишу молоді офіцери відразу призначаються на офіцерські посади та отримують гідне грошове забезпечення.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавський обласний ТЦК та СП
Теги: військкомат ТЦК та СП виші офіцери
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