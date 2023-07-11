Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

«Кременчукводоканал» відновить асфальт у дворі 14-поверхівки на правобережжі

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2

 

Дорогу мали відремонтувати ще до початку повномасштабного вторгнення

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Світлана, яка розповіла про жахливий стан дороги у дворі 14-поверхівки на правому березі.

 

— Це дорога біля під'їзду на набережній Лейтенанта Дніпрова, 48. Скоро діти будуть падати в ці ями. На машині неможливо проїхати, щоб не зачепити днищем.

Залишив таку «дорогу» «Кременчукводоканал». Заявку на ремонт подавали в службу мера 15-63 ще до початку повномасштабної війни. Тоді приїхали й засипали щебенем. Асфальтувати не стали, сказали, що повинна земля усістися.

Перед роботами «Кременчукводоканалу» на цьому місці був рівний асфальт. Зараз так ніхто й не ремонтує, діти та пенсіонери перечіпаються, як йдуть додому.

Будинок не ОСББ, він відноситься до «Міста для людей», — розповіла Світлана.

Ми звернулися коментарем до директора Комунального підприємства «Кременчукводоканал» Романа Міхєєва. За його словами, у липні дорожнє полотно мають відновити.

— Ця адреса мені знайома, питання опрацьовується. До кінця місяця там має бути зроблено доброустрій та асфальтування, — заявив Роман Міхєєв.

Читайте також:

0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: дорога Кременчукводоканал ремонт дороги асфальт набережна Лейтенанта Дніпрова Роман Міхєєв
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх