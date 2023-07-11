«Кременчукводоканал» відновить асфальт у дворі 14-поверхівки на правобережжі

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Світлана, яка розповіла про жахливий стан дороги у дворі 14-поверхівки на правому березі.

— Це дорога біля під'їзду на набережній Лейтенанта Дніпрова, 48. Скоро діти будуть падати в ці ями. На машині неможливо проїхати, щоб не зачепити днищем.

Залишив таку «дорогу» «Кременчукводоканал». Заявку на ремонт подавали в службу мера 15-63 ще до початку повномасштабної війни. Тоді приїхали й засипали щебенем. Асфальтувати не стали, сказали, що повинна земля усістися.

Перед роботами «Кременчукводоканалу» на цьому місці був рівний асфальт. Зараз так ніхто й не ремонтує, діти та пенсіонери перечіпаються, як йдуть додому.

Будинок не ОСББ, він відноситься до «Міста для людей», — розповіла Світлана.