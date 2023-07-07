У Кременчуці замість вулично-шляхової мережі відремонтують внутрішньо-квартальні дороги

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 225

У Кременчуці перерозподілили бюджетні кошти у частині утримання та розвитку автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури.

Відповідно до рішення виконавчого комітету №1292, затверджене сесією міської ради 6 липня 2023 року, зменшено бюджетні асигнування спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 8 млн грн, виділених на капітальний ремонт вулично-шляхової мережі міста.

Водночас на 8 млн грн збільшили бюджетні асигнування загального фонду на утримання та поточний ремонт вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів.

Кошти освоюватиме КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління».

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