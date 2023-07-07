Ціни на АЗС Полтавщини стабілізувалися: скільки коштує бензин, дизель та газ 7 липня

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 350

Лише на двох мереж заправок ціни на бензин та газ сьогодні незначно підвищилися

Зростання цін на заправках Кременчука та Полтавщини майже зупинилися. У порівнянні з вчорашнім днем ціни на заправках змінилися лише на двох мережах АЗС — на кожній здорожчали по одному виду автомобільного пального.

На БРСМ-Нафта сьогодні підвищили вартість бензину А-95 преміум на 50 копійок за літр після того, як учора зменшили його ціну на ті ж 50 копійок.

А на Авіас сьогодні подорожчав автогаз — теж на 50 копійок за літр.

В усіх інших мережах АЗС вартість бензину, дизелю та автогазу залишилась без змін.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що подорожчання автомобільного пального продовжиться й ціни будуть поступово зростати до кінця липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 7.07.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 49,26 +0,07 +0,145% Бензин А-95 47,89 0,00 0% Бензин А-92 45,72 0,00 0% Дизельне пальне 46,45 0,00 0% Газ автомобільний 23,24 +0,06 +0,240%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 7.07.2023 р.