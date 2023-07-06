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Хто змусив уряд повернути податки на пальне, через що воно дорожчає та скільки коштів йде на армію

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 1

 

МВФ поставив Україні 19 вимог, серед яких повернення акцизів та ПДВ на пальне

Повернення оподаткування пального на довоєнного рівня було вимушеним кроком з боку Кабміну, адже це було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для стабілізації державного бюджету України.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

— Партнери ставлять певні вимоги. Є 19 вимог меморандуму із Міжнародним валютним фондом. Ще з минулого року (є вимога) про поступове повернення податків (які парламент та уряд знижували на початку війни для того, щоб зняти тягар з людей) — для того, щоб мати спроможність Україні утримувати свої Збройні сили повністю самостійно у належному обсязі протягом війни, — пояснив прем’єр.

Йдеться про повернення податку на додану вартість у розмірі 20% (ред. — було 7%) на бензин та дизель, а також повернення акцизів на автомобільне пальне.

Денис Шмигаль нагадав, що річний державний бюджет України мирного часу складав 1,3 трлн грн. А зараз лише на армію потрібно 1,8 трлн грн. За його словами, повернення акцизу на пальне не таке вже й страшне, оскільки зростання пального становитиме орієнтовно до 5 грн на літрі.
Раніше ми писали, що з 1-го липня після повернення податків на автомобільне пальне вартість бензину, дизелю та автогазу майже щодня збільшується на 1-2 грн за літр. Очікується, що ціни на пальне досягнуть свого піка наприкінці липня.

Власним коштом Україна фінансує лише армію — все інше утримується коштом міжнародної допомоги
Автомобільне пальне дорожчає щодня — коли ціни на заправках досягнуть свого піка
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Автор: Віктор Крук
Теги: ціни пальне бензин дизель МВФ Кабмін Держбюджет
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