Хто змусив уряд повернути податки на пальне, через що воно дорожчає та скільки коштів йде на армію

Повернення оподаткування пального на довоєнного рівня було вимушеним кроком з боку Кабміну, адже це було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для стабілізації державного бюджету України.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».
Йдеться про повернення податку на додану вартість у розмірі 20% (ред. — було 7%) на бензин та дизель, а також повернення акцизів на автомобільне пальне.
Денис Шмигаль нагадав, що річний державний бюджет України мирного часу складав 1,3 трлн грн. А зараз лише на армію потрібно 1,8 трлн грн. За його словами, повернення акцизу на пальне не таке вже й страшне, оскільки зростання пального становитиме орієнтовно до 5 грн на літрі.
Раніше ми писали, що з 1-го липня після повернення податків на автомобільне пальне вартість бензину, дизелю та автогазу майже щодня збільшується на 1-2 грн за літр. Очікується, що ціни на пальне досягнуть свого піка наприкінці липня.
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