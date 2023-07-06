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На Полтавщині мікроавтобус з військовими потрапив в ДТП: є загиблий і травмовані

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 650

 

ДБР розпочало розслідування

Зранку 4 липня поблизу Пирятина мікроавтобус, у якому перебували військові, з’їхав за межі проїзної частини та перевернувся. Через це загинув один з пасажирів, а ще четверо — травмовані. Про це повідомив Суспільному речник теруправління Держбюро розслідувань Олександр Білка.

Пасажири, які отримали травми, нині перебувають у Пирятинській лікарні. Їхній стан стабільний, середньої тяжкості, вони при свідомості.

Обставини аварії мікроавтобуса біля Пирятина розслідує ДБР.

Через аварію розпочали досудове розслідування за частиною першою ст. 415 Кримінального кодексу України «Порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого». Санкція статті — позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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