Наркотики, п'яні водії і котик: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 215

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники тричі виїжджали на виклики:

у Кременчуці зняли кота з дерева та відчинили двері до квартири громадянки, яка потребувала медичної допомоги;

у Семенівці на автоматичній телефонній станції відбулося хибне спрацювання пожежної сигналізації.

До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 740 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 239 мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни тричі викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. За що ті отримали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Та склали адмінпротокол на одного кременчужанина за домашнє насильство. Затримали двох людей за зберігання наркотиків.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 400 транспортних засобів та 703 особи. Двох перевіряють на причетність до співпраці з ворогом.