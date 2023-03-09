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Власним коштом Україна фінансує лише армію - все інше утримується за рахунок міжнародної допомоги

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 156

 

На армію Україна витрачає увесь державний бюджет мирного часу

Україна витрачає на армію майже весь державний бюджет мирного часу. Усі інші галузі — освіта, медицина, культура, соціальний захист, пенсійні виплати та інше фінансується коштом міжнародної допомоги.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

— Сьогодні ми витрачаємо на армію майже весь бюджет країни мирного часу. Водночас соціальна та гуманітарна складова фінансується за підтримки наших партнерів, яким Україна за це дуже вдячна, — заявив очільник уряду.

Варто додати, що таких, нібито великих витрат на армію в умовах ведення повномасштабної війни, Україні вистачає лише тому, що західні партнери постачають більшість озброєння та боєприпасів нашій країні на безоплатній основі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Єврокомісія виділила Україні на 2023 рік 18 млрд євро макрофінансової підтримки, а США – понад 10 млрд доларів. Фінансова підтримка надходить також з інших країн.

Загальні обсяги міжнародної допомоги Україні станом на кінець лютого 2023 року перевищили $38 млрд. Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

— З початку повномасштабного вторгнення станом на кінець лютого 2023 року обсяги міжнародної допомоги перевищили $38 млрд. Завдяки надходженням міжнародної фінансової допомоги міжнародні резерви зростали, починаючи з жовтня 2022 року, і станом на кінець січня 2023 року досягли $29,9 млрд, — йдеться в повідомленні.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Держбюджет міжнародна допомога НБУ армія
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