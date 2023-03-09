Власним коштом Україна фінансує лише армію - все інше утримується за рахунок міжнародної допомоги

Україна витрачає на армію майже весь державний бюджет мирного часу. Усі інші галузі — освіта, медицина, культура, соціальний захист, пенсійні виплати та інше фінансується коштом міжнародної допомоги.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Варто додати, що таких, нібито великих витрат на армію в умовах ведення повномасштабної війни, Україні вистачає лише тому, що західні партнери постачають більшість озброєння та боєприпасів нашій країні на безоплатній основі.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Єврокомісія виділила Україні на 2023 рік 18 млрд євро макрофінансової підтримки, а США – понад 10 млрд доларів. Фінансова підтримка надходить також з інших країн.
Загальні обсяги міжнародної допомоги Україні станом на кінець лютого 2023 року перевищили $38 млрд. Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер