Олег Лєднік пояснив щодо виплат військовим та спростував політичні інсинуації навколо цього

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 229

Тим військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях, і далі виплачуватимуть додаткову грошову винагороду у розмірі 100 тисяч грн на місяць окрім їх основного грошового забезпечення.

Про це сьогодні на ранковому брифінгу пояснив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зауважив, що деякі політичні сили намагаються ввести в оману громадян та займаються політичними спекуляціями стосовно нібито зменшення виплат військовослужбовцям.

— Додаткова грошова винагорода у 100 тисяч грн військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не змінилася. Вона як була, так і залишиться на рівні 100 тисяч грн. Окрім того, з лютого збільшився розмір основного щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців. Якщо раніше його мінімальний розмір був від 13 тисяч грн, то тепер він становить понад 20 тисяч грн, — пояснив Олег Лєднік.

Отже, ті військовослужбовці, що виконують бойові завдання, навіть з мінімальним грошовим забезпеченням разом із додатковою винагородою отримуватиме 120 тисяч грн на місяць.

Олег Лєднік також заявив, що не відповідає дійсності й твердження про те, що додаткову винагороду у 100 тисяч грн отримуватимуть лише ті, хто перебуває на лінії зіткнення. Окрім них 100 тисяч грн за час виконання бойових завдань також будуть отримувати:

військовослужбовці ракетних військ і артилерії;

льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

військові медики (цьогоріч їх виділили в окрему категорію);

зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

За його словами, також не відповідає дійсності й твердження про те, що додаткова винагорода розміром у 30 тисяч грн скасована для всіх військовослужбовців, які знаходяться у тилових районах.

Цю щомісячну додаткову винагороду (30 тисяч грн) отримуватимуть військовослужбовці, які:

входять до складу угруповань Сил оборони країни і які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами чи розпорядженнями командирів військових частин;

виконуватимуть завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони;

перебувають у підрозділах, що зараховані до складу резерву Головнокомандувача Збройних сил України.