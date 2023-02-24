Олег Лєднік пояснив щодо виплат військовим та спростував політичні інсинуації навколо цього

Тим військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях, і далі виплачуватимуть додаткову грошову винагороду у розмірі 100 тисяч грн на місяць окрім їх основного грошового забезпечення.
Про це сьогодні на ранковому брифінгу пояснив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він зауважив, що деякі політичні сили намагаються ввести в оману громадян та займаються політичними спекуляціями стосовно нібито зменшення виплат військовослужбовцям.
Отже, ті військовослужбовці, що виконують бойові завдання, навіть з мінімальним грошовим забезпеченням разом із додатковою винагородою отримуватиме 120 тисяч грн на місяць.
Олег Лєднік також заявив, що не відповідає дійсності й твердження про те, що додаткову винагороду у 100 тисяч грн отримуватимуть лише ті, хто перебуває на лінії зіткнення. Окрім них 100 тисяч грн за час виконання бойових завдань також будуть отримувати:
За його словами, також не відповідає дійсності й твердження про те, що додаткова винагорода розміром у 30 тисяч грн скасована для всіх військовослужбовців, які знаходяться у тилових районах.
Цю щомісячну додаткову винагороду (30 тисяч грн) отримуватимуть військовослужбовці, які:
— Повністю брехливими є твердження про те, що нібито «виплати знімаються з тих, хто був поранений і через це не може перебувати на передовій, або з тих, хто перебуває на відновленні перед поверненням до зони бойових дій».
За весь час лікування військовослужбовець, який отримав поранення, контузію або травму, пов’язану із захистом Батьківщини, отримає винагороду в розмірі 100 тисяч грн. Також ця винагорода зберігається за час відпустки після лікування, якщо поранення було важким...
Зазначу, що додаткова грошова винагорода 30 тисяч грн не виплачується лише тим військовим, які не виконують бойових або спеціальних завдань. Так, кременчуцькі правоохоронці, працюючи в місті та районі, додаткову винагороду у 30 тисяч грн отримувати не будуть. Але як тільки вони будуть залучені до виконання відповідних завдань у районах ведення бойових дій, їхня важка та небезпечна праця буде гідно оплачена за рахунок цієї додаткової грошової винагороди, — заявив Олег Лєднік.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер