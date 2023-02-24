Олег Лєднік пояснив щодо виплат військовим та спростував політичні інсинуації навколо цього

Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
Кременчук, Гроші

Олег Лєднік пояснив щодо виплат військовим та спростував політичні інсинуації навколо цього

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 229

 

Додаткова грошова винагорода військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях, не зменшилась

Тим військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях, і далі виплачуватимуть додаткову грошову винагороду у розмірі 100 тисяч грн на місяць окрім їх основного грошового забезпечення.

Про це сьогодні на ранковому брифінгу пояснив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зауважив, що деякі політичні сили намагаються ввести в оману громадян та займаються політичними спекуляціями стосовно нібито зменшення виплат військовослужбовцям.

— Додаткова грошова винагорода у 100 тисяч грн військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не змінилася. Вона як була, так і залишиться на рівні 100 тисяч грн. Окрім того, з лютого збільшився розмір основного щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців. Якщо раніше його мінімальний розмір був від 13 тисяч грн, то тепер він становить понад 20 тисяч грн, — пояснив Олег Лєднік.

Отже, ті військовослужбовці, що виконують бойові завдання, навіть з мінімальним грошовим забезпеченням разом із додатковою винагородою отримуватиме 120 тисяч грн на місяць.

Олег Лєднік також заявив, що не відповідає дійсності й твердження про те, що додаткову винагороду у 100 тисяч грн отримуватимуть лише ті, хто перебуває на лінії зіткнення. Окрім них 100 тисяч грн за час виконання бойових завдань також будуть отримувати:

  • військовослужбовці ракетних військ і артилерії;
  • льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;
  • моряки;
  • військові медики (цьогоріч їх виділили в окрему категорію);
  • зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

За його словами, також не відповідає дійсності й твердження про те, що додаткова винагорода розміром у 30 тисяч грн скасована для всіх військовослужбовців, які знаходяться у тилових районах.

Цю щомісячну додаткову винагороду (30 тисяч грн) отримуватимуть військовослужбовці, які:

  • входять до складу угруповань Сил оборони країни і які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами чи розпорядженнями командирів військових частин;
  • виконуватимуть завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони;
  • перебувають у підрозділах, що зараховані до складу резерву Головнокомандувача Збройних сил України.

— Повністю брехливими є твердження про те, що нібито «виплати знімаються з тих, хто був поранений і через це не може перебувати на передовій, або з тих, хто перебуває на відновленні перед поверненням до зони бойових дій».

За весь час лікування військовослужбовець, який отримав поранення, контузію або травму, пов’язану із захистом Батьківщини, отримає винагороду в розмірі 100 тисяч грн. Також ця винагорода зберігається за час відпустки після лікування, якщо поранення було важким...

Зазначу, що додаткова грошова винагорода 30 тисяч грн не виплачується лише тим військовим, які не виконують бойових або спеціальних завдань. Так, кременчуцькі правоохоронці, працюючи в місті та районі, додаткову винагороду у 30 тисяч грн отримувати не будуть. Але як тільки вони будуть залучені до виконання відповідних завдань у районах ведення бойових дій, їхня важка та небезпечна праця буде гідно оплачена за рахунок цієї додаткової грошової винагороди, — заявив Олег Лєднік.

Щодо нового порядку нарахування грошового забезпечення військовим та поліцейським
Спростування чуток про додаткову грошову винагороду 30 та 100 тисяч грн військовослужбовцям
Україна платитиме військовослужбовцям по 100 тисяч гривень на місяць
0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА винагорода доплата військові
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 7 від 16 лютого 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

Всі pdf

Вверх