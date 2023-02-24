Учнів 11 класів звільнили від складання ДПА

Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Учнів 11 класів звільнили від складання ДПА

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 172

 

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про вступ до закладів вищої освіти у 2023 році

Учнів 11-х класів звільнили від складання ДПА. Як сповістив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, народні депутати підтримали урядовий проєкт Закону України, який визначає формат вступу до закладів вищої освіти у 2023 році. «За» проголосували 285 депутатів.

Як ми повідомляли раніше, вступне випробування для здобуття вищої освіти проводитиметься у форматі НМТ.

Національний мультипредметний тест міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Блок з української мови міститиме 30 завдань, блок з математики — 22 завдання, з іноземної мови — 32, з історії України, хімії, біології — по 30, з фізики — 20. Не буде завдань, які передбачають письмову розгорнуту відповідь. Тестування відбуватиметься протягом одного дня, на нього буде відведено 180 хвилин.

Нагадаємо, що також учні 4 та 9 класів у цьому навчальному році не складатимуть ДПА.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: lexinform.com.ua
Теги: ДПА НМТ вступ виші
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 7 від 16 лютого 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

Всі pdf

Вверх