Учнів 11 класів звільнили від складання ДПА

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про вступ до закладів вищої освіти у 2023 році

Учнів 11-х класів звільнили від складання ДПА. Як сповістив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, народні депутати підтримали урядовий проєкт Закону України, який визначає формат вступу до закладів вищої освіти у 2023 році. «За» проголосували 285 депутатів.

Як ми повідомляли раніше, вступне випробування для здобуття вищої освіти проводитиметься у форматі НМТ.

Національний мультипредметний тест міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Блок з української мови міститиме 30 завдань, блок з математики — 22 завдання, з іноземної мови — 32, з історії України, хімії, біології — по 30, з фізики — 20. Не буде завдань, які передбачають письмову розгорнуту відповідь. Тестування відбуватиметься протягом одного дня, на нього буде відведено 180 хвилин.

Нагадаємо, що також учні 4 та 9 класів у цьому навчальному році не складатимуть ДПА.