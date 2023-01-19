Учні 4 та 9 класів у цьому навчальному році не складатимуть ДПА

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 257

Учні 4 та 9 класів у цьому навчальному році не складатимуть державну підсумкову атестацію. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

На сайті міністерства йдеться про те, що низка ЗМІ поширила недостовірну інформацію щодо складання у 2023 році ДПА. Тому МОН підготувало наказ від 11.01.2023 року №19 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році».

Цей наказ уже надіслали до Міністерства юстиції України для проведення державної реєстрації. Він набиратиме чинності з дня його офіційного опублікування.