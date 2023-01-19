Вчора у Полтавському районі горів приватний житловий будинок

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Вчора, 18 січня, на вулиці Троїцькій у селі Лесинки, Полтавського району, сталася пожежа в приватному житловому будинку. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 14.30. Обійшлось без травмованих та загиблих. Вогонь знищив перекриття та покрівлю на площі 20 кв. м, пошкодив стіни та домашнє майно. Вогнеборці врятували будинок від повного знищення полум’ям. До гасіння залучилася 7-а державна пожежно-рятувальна частина.

Причина пожежі встановлюється.