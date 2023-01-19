Кременчук посів 6 місце за кількістю дерусифікованих вулиць

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Через невелику кількість вулиць з радянською спадщиною, у порівнянні з іншими містами, наше місто не змогло вирватися у трійку лідерів

Столиця України стала лідером за кількістю перейменованих в ході дерусифікації за останній рік вулиць. Наше місто посіло 6 сходинку. Про це свідчать результати дослідження Transparency International Ukraine.

Лідерами за кількістю перейменованих топонімів станом на кінець року є:

Київ (237);

Вінниця (232);

Кривий Ріг (183);

Кам’янське (182);

Суми (179);

Кременчук (142);

Черкаси (105).

За висновками Transparency International Ukraine, місцева влада та мешканці усвідомили необхідність відмовитися від використання пов’язаних з державою-агресором назв та шукають можливість зробити це ефективно.

— Перейменування топонімів — часом кропіткий процес, до якого потрібно підходити виважено. Так, змінені назви будуть не тільки ідентифікувати певну місцевість, але й формуватимуть нашу нову історичну свідомість, вільну від радянського минулого, — зазначає аналітик програми Вікторія Онищенко.

Представники Програми підготували поради для міст, щоб полегшити цей процес для містян і не перетворювати обговорення у формальність. Зокрема наполягають на тому, що цей процес має здійснюватися у декілька етапів. Консультування з громадськістю та широким колом експертів щодо нових назв дозволить обрати найбільш вдалий варіант, що відповідає запиту мешканців чи історичним особливостям місцевості.