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Кременчук посів 6 місце за кількістю дерусифікованих вулиць

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 274

 

Через невелику кількість вулиць з радянською спадщиною, у порівнянні з іншими містами, наше місто не змогло вирватися у трійку лідерів 

Столиця України стала лідером за кількістю перейменованих в ході дерусифікації за останній рік вулиць. Наше місто посіло 6 сходинку. Про це свідчать результати дослідження Transparency International Ukraine.

Лідерами за кількістю перейменованих топонімів станом на кінець року є:

  • Київ (237);
  • Вінниця (232);
  • Кривий Ріг (183);
  • Кам’янське (182);
  • Суми (179);
  • Кременчук (142);
  • Черкаси (105).

 

За висновками Transparency International Ukraine, місцева влада та мешканці усвідомили необхідність відмовитися від використання пов’язаних з державою-агресором назв та шукають можливість зробити це ефективно.

Перейменування топонімів — часом кропіткий процес, до якого потрібно підходити виважено. Так, змінені назви будуть не тільки ідентифікувати певну місцевість, але й формуватимуть нашу нову історичну свідомість, вільну від радянського минулого, зазначає аналітик програми Вікторія Онищенко.

Представники Програми підготували поради для міст, щоб полегшити цей процес для містян і не перетворювати обговорення у формальність. Зокрема наполягають на тому, що цей процес має здійснюватися у декілька етапів. Консультування з громадськістю та широким колом експертів щодо нових назв дозволить обрати найбільш вдалий варіант, що відповідає запиту мешканців чи історичним особливостям місцевості.

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Автор: Альона Душенко
Теги: вулиці перейменування дерусифікація
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