Кременчук посів 6 місце за кількістю дерусифікованих вулиць

Через невелику кількість вулиць з радянською спадщиною, у порівнянні з іншими містами, наше місто не змогло вирватися у трійку лідерів
Столиця України стала лідером за кількістю перейменованих в ході дерусифікації за останній рік вулиць. Наше місто посіло 6 сходинку. Про це свідчать результати дослідження Transparency International Ukraine.
Лідерами за кількістю перейменованих топонімів станом на кінець року є:
За висновками Transparency International Ukraine, місцева влада та мешканці усвідомили необхідність відмовитися від використання пов’язаних з державою-агресором назв та шукають можливість зробити це ефективно.
Представники Програми підготували поради для міст, щоб полегшити цей процес для містян і не перетворювати обговорення у формальність. Зокрема наполягають на тому, що цей процес має здійснюватися у декілька етапів. Консультування з громадськістю та широким колом експертів щодо нових назв дозволить обрати найбільш вдалий варіант, що відповідає запиту мешканців чи історичним особливостям місцевості.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер