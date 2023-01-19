На Полтавщині судитимуть миргородця, який зарізав знайомого

На початку жовтня у селищі Ромодан Миргородського району на подвір’ї домогосподарства місцеві жителі виявили тіло 43-річного власника з ножовими пораненнями, про що сповістили місцеву поліцію. Вбивцею виявився 38-річний односелець потерпілого. Йому повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства та суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.
У разі доведення вини судом фігуранту загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Жителю Полтавщини загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер