Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Жителю Полтавщини загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 323

 

Його підозрюють у вбивстві односельця

На Полтавщині слідчі поліції вручили жителю Миргородщини підозру в умисному вбивстві односельця. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

На початку жовтня у селищі Ромодан Миргородського району на подвір’ї домогосподарства місцеві жителі виявили тіло 43-річного власника з ножовими пораненнями, про що сповістили місцеву поліцію.

Незабаром, після проведення невідкладних оперативних заходів та слідчих дій, правоохоронці встановили особу, підозрювану у вчиненні злочину.

- У процесі оперативно-розшукових заходів оперативники встановили, що у господаря виник конфлікт з приятелем під час спільного дозвілля. У розпалі сварки 38-річний чоловік спричинив потерпілому кілька ножових поранень та зник з місця події, - розповів Максим Бодак, заступник начальника Миргородського райвідділу поліції.

Встановлено, що власник господарства помер на місці від крововтрати.

- Слідчим підрозділом, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру в умисному вбивстві. За клопотанням слідчих, погодженим з Миргородською окружною прокуратурою, 11 жовтня суд узяв підозрюваного під варту, - зазначив Сергій Рекун, тимчасовий виконувач обов’язків начальника обласної поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що поліція Горішніх Плавнів розшукує двох чоловіків - один зник безвісті, іншого підозрюють у вимаганні.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: за вбивство підозрюють підозра Ромодан
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 43 від 27 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх