Жителю Полтавщини загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі

На Полтавщині слідчі поліції вручили жителю Миргородщини підозру в умисному вбивстві односельця. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
На початку жовтня у селищі Ромодан Миргородського району на подвір’ї домогосподарства місцеві жителі виявили тіло 43-річного власника з ножовими пораненнями, про що сповістили місцеву поліцію.
Незабаром, після проведення невідкладних оперативних заходів та слідчих дій, правоохоронці встановили особу, підозрювану у вчиненні злочину.
Встановлено, що власник господарства помер на місці від крововтрати.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що поліція Горішніх Плавнів розшукує двох чоловіків - один зник безвісті, іншого підозрюють у вимаганні.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер