Жителю Полтавщини загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі

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Його підозрюють у вбивстві односельця

На Полтавщині слідчі поліції вручили жителю Миргородщини підозру в умисному вбивстві односельця. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

На початку жовтня у селищі Ромодан Миргородського району на подвір’ї домогосподарства місцеві жителі виявили тіло 43-річного власника з ножовими пораненнями, про що сповістили місцеву поліцію.

Незабаром, після проведення невідкладних оперативних заходів та слідчих дій, правоохоронці встановили особу, підозрювану у вчиненні злочину.

- У процесі оперативно-розшукових заходів оперативники встановили, що у господаря виник конфлікт з приятелем під час спільного дозвілля. У розпалі сварки 38-річний чоловік спричинив потерпілому кілька ножових поранень та зник з місця події, - розповів Максим Бодак, заступник начальника Миргородського райвідділу поліції.

Встановлено, що власник господарства помер на місці від крововтрати.

- Слідчим підрозділом, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру в умисному вбивстві. За клопотанням слідчих, погодженим з Миргородською окружною прокуратурою, 11 жовтня суд узяв підозрюваного під варту, - зазначив Сергій Рекун, тимчасовий виконувач обов’язків начальника обласної поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що поліція Горішніх Плавнів розшукує двох чоловіків - один зник безвісті, іншого підозрюють у вимаганні.