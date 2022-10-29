Двоє учнів-боксерів привезли до Кременчука медалі з обласного чемпіонату

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 123

З 26 до 28 жовтня у Полтаві близько 160 хлопців і дівчат змагалися на відкритому чемпіонаті з боксу. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

- Щиро дякую нашим захисникам за те, що у воєнний час ми маємо можливість підтримувати спортивну молодь і навіть проводити змагання. Українці - нація переможців. І кожен із нас щодня це доводить, - заявив він.

В обласному чемпіонаті взяли участь й учні Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного. 2 хлопці зайняли призові місця:

ІІ місце - Руслан Кобилка

ІІІ місце - Руслан Бояренко

- Молодці хлопці, так тримати! Подяка тренеру О.Л. Мальцеву, - привітали хлопців у спортивному ліцеї.

Раніше ми писали, що кременчужани завоювали нагороди на чемпіонаті України з греко-римської боротьби.