Двоє учнів-боксерів привезли до Кременчука медалі з обласного чемпіонату

З 26 до 28 жовтня у Полтаві близько 160 хлопців і дівчат змагалися на відкритому чемпіонаті з боксу. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
В обласному чемпіонаті взяли участь й учні Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного. 2 хлопці зайняли призові місця:
Раніше ми писали, що кременчужани завоювали нагороди на чемпіонаті України з греко-римської боротьби.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер