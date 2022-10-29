Поліція Горішніх Плавнів розшукує двох чоловіків

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Відділом №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції розшукується безвісно зниклий Гришин Микола Іванович, 1945 року народження, мешканець м. Горішні Плавні.

Відомо, що чоловік 15 травня, близько 23:00, пішов з місцевого садового товариства «Ромашка» та до теперішнього часу не повернувся, його місце знаходження не відоме.

Прикмети чоловіка: зріст 175 см, міцної статури, волосся темне з сивиною, губи тонкі, очі темні.

Також розшукується Івко Денис Миколайович, 1989 року народження, мешканець м. Горішні Плавні. Чоловіка розшукують за підозрою у скоєнні вимагання (ч. 1 та 2 ст.189) Кримінального кодексу України.

Якщо ви маєте інформацію про цих чоловіків, або вам відомі місця їхнього перебування, поліціянти просять повідомити до відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за телефонами:

097 900 72 98 (чергова частина)

097 775 44 72

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