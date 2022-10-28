Нацгвардійці затримали на вокзалі «наводчика»

Сьогодні, 13:54 Переглядів: 197

У його мобільному виявили координати та фото інфраструктурних об’єктів області

На одному з вокзалів Полтавщини під час несення служби по забезпеченню правового режиму воєнного стану в Полтавській області, військовослужбовці Національної гвардії України затримали підозрілого юнака, повідомляє пресслужба нацгвардії.

Він намагався приховано фотографувати та ходив по місцях, де зазвичай пасажири не перебувають. Гвардійці затримали громадянина для перевірки.

У його мобільному нацгвардійці виявили координати та фото інфраструктурних об’єктів Полтави та області, які він відправляв месенджерами на іноземні, і в тому числі російські номери.

Громадянина затримано та передано відповідним правоохоронним органам за підозрою у скоєнні злочину за ст.113 ККУ.