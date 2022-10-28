Нацгвардійці затримали на вокзалі «наводчика»

На одному з вокзалів Полтавщини під час несення служби по забезпеченню правового режиму воєнного стану в Полтавській області, військовослужбовці Національної гвардії України затримали підозрілого юнака, повідомляє пресслужба нацгвардії.
Він намагався приховано фотографувати та ходив по місцях, де зазвичай пасажири не перебувають. Гвардійці затримали громадянина для перевірки.
У його мобільному нацгвардійці виявили координати та фото інфраструктурних об’єктів Полтави та області, які він відправляв месенджерами на іноземні, і в тому числі російські номери.
Громадянина затримано та передано відповідним правоохоронним органам за підозрою у скоєнні злочину за ст.113 ККУ.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер