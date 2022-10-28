У Горішніх Плавнях затримали «цифрового» наркодилера, який робив закладки з канабісом

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 3

20-річному хлопцю загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Правоохоронці затримали 20-річного мешканця Горішніх Плавнів, якого підозрюють у безконтактному збуті наркотиків.

Як повідомив начальник обласного Управління боротьби з наркозлочинністю Ігор Полищук, під час обшуку у хлопця вдома слідчі вилучили понад 30 доз розфасованого канабісу та смартфон з фотографіями локацій готових наркозакладок.

Сергій Рекун, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини, зазначив:

- Під час реалізації процесуальних дій оперативники спільно зі слідчими виявили більше ніж десяток наркозакладок. Вилучені згортки з наркотиками спрямовані на судову експертизу.

«Цифровому» наркодилеру вже вручили підозру у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні чи пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення 137 тисяч гривень застави.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Санкція цієї статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.