У Горішніх Плавнях затримали «цифрового» наркодилера, який робив закладки з канабісом

Правоохоронці затримали 20-річного мешканця Горішніх Плавнів, якого підозрюють у безконтактному збуті наркотиків.
Як повідомив начальник обласного Управління боротьби з наркозлочинністю Ігор Полищук, під час обшуку у хлопця вдома слідчі вилучили понад 30 доз розфасованого канабісу та смартфон з фотографіями локацій готових наркозакладок.
Сергій Рекун, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини, зазначив:
«Цифровому» наркодилеру вже вручили підозру у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні чи пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення 137 тисяч гривень застави.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Санкція цієї статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер